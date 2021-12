광주대, 2021학년도 사회봉사상 시상식 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)가 지난 21일 학교 학생회관 취업·학생지원처에서 2021학년도 사회봉사상 시상식을 개최했다고 22일 밝혔다.

이번 사회봉사상 시상식은 대학의 이념과 기능을 수행하고 학생들의 사회봉사 활동을 독려하기 위해 마련됐다.

광주대는 올해 연간 봉사활동 누적 시간을 종합해 45명의 수상자를 선정한 가운데 총 447시간을 봉사한 김채희(사회복지학부·4년) 학생에게 총장상을 수여했다.

또 314시간을 봉사한 청소년상담·평생교육학과 한승하(4년) 학생 등 4명이 학장상, 뷰티미용학과 노지원(2년) 학생 등 40명은 사회봉사단장상을 받았다.

윤홍상 광주대 사회봉사단장은 "코로나19라는 어려운 상황에도 봉사를 통해 사랑나눔을 실천하는 학생들이 자랑스럽다"며 "사회활동을 하면서도 봉사하는 삶을 잊지 않았으면 한다"고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr