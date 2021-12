[아시아경제 김형민 기자] 국정농단 사건으로 징역 18년을 선고받고 복역 중인 최서원(개명 전 최순실·65) 씨가 압수된 자신의 태블릿PC를 돌려달라며 법원에 가처분 신청을 냈다.

22일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사합의51부(부장판사 고홍석)는 이날 오후 최씨가 국가를 상대로 낸 유체동산 점유이전 및 변개 또는 폐기 등 금지 가처분 신청 사건 심문을 연다.

앞서 최씨는 검찰에 태블릿 PC를 돌려달라며 압수물환부 신청을 했다. 하지만 서울중앙지검은 "신청인이 소유자임이 확인되지 않는다"는 이유로 거절했다. 최씨측은 이에 반발해 가처분 신청을 낸 것으로 보인다. 최씨측은"수사가 끝난 압수물을 돌려주지 않아 JTBC가 보도한 최씨의 태블릿 PC를 돌려달라는 내용"이라고 설명했다.

