[2022 정시]동덕여대, 데이터사이언스전공·유러피언스터디즈학과 신설

[아시아경제 한진주 기자] 동덕여대는 2022학년도 정시모집에서 총 713명을 선발한다. 2022학년도부터 약학과 신입생을 선발하며 첨단분야 데이터사이언스전공과 통합교육 유러피언스터디즈학과가 신설된다.

정시모집에서는 수능 성적만을 반영하는 전형인 수능우수자, 농어촌학생, 특성화고교, 기회균등전형, 실기고사를 시행하는 실기우수자전형, 그리고 학생부종합전형인 특성화고 등 고졸재직자전형 등을 모집한다. 나군(인문대학, 자연정보과학대학, 약학대학, 공연예술대학), 다군(사회과학대학, 자연정보과학대학, 예술대학, 디자인대학, 문화지식융합대학, 미래인재융합대학)에서 모집단위별 학생을 선발한다.

약학과는 정시모집에서 약학과는 나군 수능우수자전형으로 16명, 기회균등전형으로 4명을 모집한다. 4차 산업혁명을 주도하는 첨단학과인 데이터사이언스전공은 다군 수능우수자전형으로 20명을, 유럽 전반에 대한 융복합교육을 지향하는 유러피언스터디즈학과는 나군 수능우수자전형으로 16명, 농어촌학생전형으로 4명을 모집한다.

수능 성적만을 반영하는 전형은 4개 영역(국·수·영·탐(2과목 평균))을 모두 반영한다. 커뮤니케이션컨텐츠전공과 문화예술경영전공의 경우 3개 영역(국/수 1개, 영·탐(1과목))을 균등 반영한다. 약학과를 제외한 모든 모집단위는 선택과목 구분 없이 지원 가능하다.

약학과의 경우 수학은 미적분 또는 기하를, 탐구는 과학과목을 선택해야 지원할 수 있다. 이외에 특성화고교전형 지원자의 경우 직업탐구 응시자도 지원할 수 있다.

수능 4개 영역을 반영하는 모집단위의 경우 영역별 반영비율이 각각 다르다. 자연정보과학대학의 컴퓨터, 정보통계, 식품영양, 보건관리학과, 응용화학, 화장품학전공과 문화지식융합대학의 HCI사이언스, 데이터사이언스전공 지원자가 수학 미적분 또는 기하를 선택하면 백분위 성적 10% 가산점으로 반영한다.

실기우수자전형의 경우 실기고사 성적의 실질 반영비율이 높다. 수능 성적의 경우 3개 영역(국·수 중 1개·영·탐(1과목)) 성적을 균등 반영하며, 선택과목의 구분 없이 지원할 수 있다. 공연예술대학(방송연예, 실용음악, 무용, 모델과) 지원자의 경우 직업탐구 응시자도 지원할 수 있다.

특성화고 등 고졸재직자전형은 특성화고 등을 졸업한 후 산업체에서 3년 이상 근무한 지원자를 모집하며 수능을 반영하지 않고 학생부종합전형 유형으로 진행한다. 학교생활기록부, 경력관련 서류를 토대로 서류평가와 면접을 진행한다. 면접에서는 지원하는 전공에 대한 이해도, 면학의지, 인성, 수학계획을 평가한다.

