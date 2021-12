SK쉴더스, AI 영상 모니터링 솔루션 '캡스 뷰가드AI' 출시

영상분석·침입구역 설정 등 가능한 AI CCTV 출시

보안 넘어 비즈니스 동반자로 CCTV 기능 확대

[아시아경제 김철현 기자] SK쉴더스(대표 박진효)는 인공지능(AI) 영상 모니터링 솔루션 '캡스 뷰가드AI'를 출시했다고 22일 밝혔다.

SK쉴더스는 감시, 보안 등에 국한됐던 기존 CCTV의 기능을 뛰어 넘어 고객의 수익 창출에 도움이 되는 새로운 영상 모니터링 솔루션 개발을 추진해 왔다. 캡스 뷰가드AI는 다기능 AI기술이 적용된 CCTV를 제공한다. 해당 CCTV는 사람, 차량 등 객체 기반의 영상 분석이 가능하며 화면 내 원하는 감시구역을 직접 지정하는 기능도 갖췄다. 또 넓은 화각의 실내형 돔카메라와 실외 환경에 최적화된 카메라 2종으로 고화질의 영상 촬영이 가능하다.

캡스 뷰가드AI는 AI 기능을 활용한 검색 서비스를 무료로 제공한다. 이용자는 전용 애플리케이션과 웹페이지를 통해 사람·차량, 영역지정, 침입·방문 등을 기준으로 빠르고 정확하게 원하는 영상을 찾을 수 있다. 시간 역순으로 영상을 돌려봐야 했던 기존 영상 모니터링 서비스의 불편함을 대폭 개선해 고객 사용성을 향상시켰다.

빅데이터 기반의 마케팅 분석 기능도 특징이다. 운영자는 CCTV화면 내 고객 이동 동선을 설정하고 이에 따라 AI CCTV가 방문 고객 데이터를 수집한다. 해당 빅데이터를 기반으로 방문자 수, 성별, 연령대에 따른 일일 방문자 통계 리포트를 제공해 운영자는 방문 고객 유형을 분석하고 추가적인 매출 기회를 창출할 수 있다.

박진효 SK쉴더스 대표는 "지금까지의 영상 모니터링 솔루션이 고객의 자산을 안전하게 지키는 데 집중했다면 SK쉴더스가 선보인 '캡스 뷰가드AI' 솔루션은 고객의 수익 창출에 직결되는 비즈니스 동반자로써 그 영역을 확장시켰다"며 "앞으로도 SK쉴더스는 다양한 제품에 AI기술을 적극 적용해 기술 리더십을 확보해 나가겠다"고 말했다.

