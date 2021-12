한종희 부회장, CES 기조연설 '맛보기' 키워드는…경험·협업·환경

[아시아경제 김혜원 기자] 한종희 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,900 전일대비 800 등락률 +1.02% 거래량 5,351,378 전일가 78,100 2021.12.22 09:43 장중(20분지연) 관련기사 [굿모닝증시] 오미크론 봉쇄 우려 완화에 뜬 '증시'오미크론 누른 반도체…코스피 강보합 마감 내년부터 내일배움카드로 삼성청년SW아카데미 참여 가능 close 부회장(DX부문장)이 새로운 시대로 나아가기 위한 삼성만의 3대 혁신 키워드로 ‘경험·협업·환경’을 제시했다.

한 부회장은 22일 사내 뉴스룸에 ‘CES 2022: 새로운 시대를 위한 혁신’ 주제의 기고문을 올려 "삼성전자는 새로운 세대의 사용자 요구에 맞춰, 제품과 경험을 한층 더 진화시켜 나갈 것"이라며 이같이 밝혔다. 한 부회장 승진 이후 첫 번째 공식 메시지로, 내년 초 미국 라스베이거스에서 열리는 ‘CES 2022’ 기조연설의 ‘예고편’이다.

기조연설의 주제는 ‘미래를 위한 동행 (Together for Tomorrow)’으로, 한 부회장은 이 자리에서 소비자들이 일상에서 직접 지속가능성을 실천할 수 있도록 하는 삼성전자의 비전을 구체적으로 내놓을 예정이다. 또 업종을 넘어 파트너사와 어떻게 협력하는지 공유하고 모두가 지속가능한 지구를 위한 활동에 동참할 수 있는 방안을 제시한다.

앞서 이날 뉴스룸에서 밝힌 한 부회장이 그리는 삼성의 미래는 기기 간 매끄러운 연결을 기반으로 한 개인 맞춤형 기술에 달려 있다. 한 부회장은 "코로나19 팬데믹을 거치면서 삼성전자의 기술 혁신이 누구에게나 획일적으로 적용되기 어렵다는 것을 깨달았다"면서 "맞춤형 기기와 개인화된 공간의 가치가 어느 때보다 높아졌고 소중한 사람을 이어주기 위한 기술의 역할은 더욱 강조되고 있다"고 진단했다.

한 부회장은 손안의 스마트폰에서 각종 가전과 대화면 기기에 이르기까지 개개인의 라이프스타일을 담고, 기기들이 매끄럽게 연동되는 기술 초격차에 삼성전자의 미래가 있다고 봤다. 이달 초 단행한 조직 개편에서 각기 다른 제품과 서비스 간 시너지를 극대화하겠다는 방향성을 제시한 것도 이런 이유에서다. 한 부회장은 "이제는 개인 맞춤형 기술로 새로운 시대의 혁신을 시도하고자 한다"면서 "기조연설에서는 언제 어디서나 크고 작은 화면을 시청할 자유를 주고 각각의 공간을 아름다운 풍경이나 예술 작품으로 만들 수 있게 하는 혁신 제품, 경험과 개인의 취향과 라이프스타일에 따라 제품을 맞춤형으로 바꿀 수 있는 새로운 방법을 소개할 것"이라고 전했다.

이 같은 비전은 기기 간 매끄러운 연결을 위한 협업이 필수조건이다. 한 부회장은 "삼성전자는 개개인에게 최적화된 경험을 위해서는 안전하고 개방된 생태계가 필요하다고 믿으며, 이를 위해 업계 파트너사들과 어떻게 협력할 것인지 공유할 것"이라면서 다가오는 CES에서 다양한 스마트홈 기기들을 더욱 원활하게 연결하는 새로운 솔루션 공개를 예고했다.

제품을 넘어 우리가 사는 지구에 긍정적인 영향을 미치는 기술을 개발하는 것 역시 삼성전자가 그리는 미래의 중요한 한 축이다. 한 부회장은 "지금은 우리 지구에 매우 중요한 순간이며 환경 보호는 우리 모두의 책무"라면서 "삼성전자는 스마트 기기 전반에 쓰이는 반도체부터 제품이 주는 소비자 경험에 이르기까지, 우리가 하는 모든 일에 있어 지속가능성을 추구하고 있다"고 강조했다.

