최근 5일간 학생 하루 785.6명 확진…전주대비 83명 감소

하루 평균 학생 확진자 감소세로 전환

20일부터 밀집도 조정…등교한 학생은 78.4%

[아시아경제 한진주 기자] 최근 5일간 학생 확진자 수가 하루 평균 785.6명으로 직전 일주일(869명)보다 83.4명 감소했다.

21일 교육부는 16일부터 20일까지 5일간 발생한 유·초·중·고등학생 확진자는 3928명으로 하루 평균 785.6명이라고 밝혔다. 누적 학생 확진자는 총 5만8334명이다.

이번주부터 학교 밀집도가 2/3로 조정된 이후 이날 10시 기준으로 전국 2만447개교 중 96.9%(1만9820개교)가 등교수업을 실시했다. 원격수업을 진행한 학교는 270개교(1.3%), 재량휴업 등을 한 학교는 357개교(1.7%)다.

전체 학생 중 등교수업을 받은 학생은 465만명(78.4%)이다. 수도권에서는 7743개교 중 96.7%(7484개교) 비수도권은 1만2704개교 중 97.1%(1만2336개교)가 등교수업을 실시했다.

5일간 지역별 학생 확진자 수는 ▲경기 1347명 ▲서울 848명 ▲인천 308명 ▲부산 294명 ▲충남 187명 ▲경남 168명 ▲경북 139명 ▲대구 121명 ▲전북 108명 등이다.

교육부는 시도별 학사운영 방안을 고려해 등교하지 않는 학생 중 돌봄이 필요한 학생들에게 학교 여건에 따라 돌봄교실을 운영하고 있다. 학사 운영과 연계해 원격수업이나 블렌디드(원격·현장 혼합) 방식으로 방과후 학교도 운영한다.

5일간 교직원 확진자는 345명으로 하루 평균 69.0명이다. 누적 교직원 확진자는 4449명이다.

대학생 확진자는 5일간 총 306명이며 하루 평균 61.2명이다. 직전 일주일(9~15일) 대학생 확진자는 541명, 일 평균 67명이었다. 대학 교직원 확진자는 5일간 78명, 하루 15.6명이다. 직전 일주일(일 평균 12.6명)보다 증가했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr