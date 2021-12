이젠 헛개보다 산돌배! … 경북도, 산돌배 지역대표 임산물 삼는다

산돌배 고부가 소재 개발 연구 최종보고회 개최



숙취해소음료 등 고부가 시제품으로 시장 진출

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경상북도 산림자원개발원이 21일 오후 산돌배 고부가 소재 개발 R&D 연구 최종보고회를 열었다.

최종보고회에서는 그동안의 성과와 함께 임업인의 지속 가능한 소득원 확보방안을 모색하는 논의도 진행됐다.

산림자원개발원은 2018년부터 계명대학교 식품가공학부, 경북대학교 수의과대와 공동연구를 추진해 산돌배 건강 기능성 효능을 평가하고 고부가 제품을 개발했다.

산돌배 알코올성 위염·비만·지방간 개선 특허를 3건 출원하고 국제학술지 Antioxidants (IF 5.014)에 논문을 게재해 산돌배의 위염 개선 효과를 과학적으로 인정받았다.

개발원은 숙취해소음료, 기능성 막걸리 등 고부가 시제품을 제작해 상업화 모델로 활용할 방침이다.

산돌배는 과육이 단단하고 신맛이 강해 주로 절임이나 말린 과일, 혼합 음료 등 단순 가공품으로 판매됐다.

강원 인제, 전남 광양에서 주로 재배됐으나 2016년 구미 무을면에 돌배나무 지역 특화 숲이 조성돼 2024년 이후 주요 생산지가 변동될 것으로 보인다.

국내 숙취해소음료 시장은 2500억원 규모에 이르렀고 중국 등 해외로 수출되며 규모가 더 커질 전망이다.

도는 산돌배가 헛개나무 열매를 원료로 한 기능성 음료 시장의 틈새를 공략하고 효능을 인정받아 인기를 끌 것으로 기대했다.

정철화 원장은 “산돌배가 지역대표 임산물로 자리매김하도록 소비자 맞춤형 제품개발과 공격적 마케팅 등 연구개발에 박차를 가해 임업인의 지속 가능한 소득원을 확보하겠다”고 말했다.

