文대통령 "위중증 환자 증가, 특단의 대책 필요…민간 병원 협조 절실"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 위중증 환자 증가 문제를 해결하기 위해서는 "특단의 대책이 필요하다"며 국립대 병원과 공공의료 자원을 총동원할 것을 지시하는 한편, 민간 병원의 협조를 요청했다.

문 대통령은 21일 오전 청와대에서 정부서울청사·세종청사와 화상으로 국무회의를 열고 "위중증 환자의 발생을 반드시 억제해 내야 한다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "일상회복을 시작하면서 부족했다고 판단되는 준비 상황을 점검해 교훈으로 삼고 전열을 확실히 재정비해 일상회복을 다시 시작할 수 있는 채비를 갖춰야 하겠다"며 "무엇보다 전열 재정비의 핵심은 의료대응체계를 확실히 보강하는 것"이라고 강조했다.

문 대통령은 의료대응체계 보강과 관련, 특히 위중증 환자의 치료에 부족함이 없어야 한다며 "관건은 충분한 병상 확보와 의료 인력"이라고 밝혔다. 그동안 병상과 의료인력을 꾸준히 늘려왔지만, 위중증 환자 증가를 감당하는 데는 힘겨웠다며 "정부가 이미 추진하고 있는 병상확충 계획에 더하여 지금까지와는 차원이 다른 특단의 대책이 필요하다"고 당부하기도 했다.

문 대통령은 "국립대병원과 공공의료 자원을 총동원해 병실을 획기적으로 보강하고, 의료 인력도 조속히 확충해 주기 바란다"며 "광역기초와 민간이 함께 태스크포스(TF)를 구성해 특단의 대책과 각오로 임해주길 바란다"고 지시했다.

그러면서 "많은 민간 의료 기관이 협력하고 있다"며 민간 병원의 협조가 절실하다는 점을 강조했다. 문 대통령은 "전체 병상을 코로나 치료를 위해 내어 놓는 병원도 늘고 있다. 동네 의원들도 재택치료 등 코로나 환자 관리에 적극 참여하고 있다"며 "국가적으로 어려운 시기에 공공과 민간의 모든 의료 역량이 함께 국민의 생명과 안전을 지켜내는 데 힘을 모아주실 것을 당부드린다"고 밝혔다.

문 대통령은 "희망적인 소식은 백신접종에 점차 속도가 나고 있는 것"이라며 "지금의 추세대로 3차 접종률이 높아지면 코로나의 위험성을 줄이면서 의료 대응 여력을 높이는 데도 크게 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이어 "백신 접종은 이제 연령과 계층을 넘어 서로의 안전을 지키는 가장 효과적인 방호벽이라는 인식이 확고한 대세"라며 "예상하지 못한 난관에 언제든지 부딪힐 수 있지만 우리는 같은 실수를 되풀이 하지 않을 것이다. 고비를 이겨내고 반드시 일상회복에 성공할 것"이라고 덧붙였다.

