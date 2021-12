코웨이, 온라인 공식 자사몰 '코웨이닷컴' 오픈

상품 선택부터 주문, 렌털 계약까지 원스톱 쇼핑 지원

라이브 커머스 · 모바일 앱 통해 고객 직접 소통 강화

[아시아경제 김철현 기자] 코웨이(대표 이해선·서장원)는 공식 자사몰 '코웨이닷컴'을 새롭게 선보이며 온라인 채널 공략과 디지털 전환 가속화에 나선다고 21일 밝혔다.

코웨이는 기존 공식 홈페이지를 전면 개편해 커머스 기능을 강화, 온라인 렌털 구매의 편의성을 높이고 차별화된 쇼핑 환경을 제공하는 온라인 렌털 플랫폼으로 새롭게 구성했다고 설명했다.

새롭게 오픈한 '코웨이닷컴'은 코웨이 제품을 쉽고, 간편하게 렌털·구매할 수 있도록 커머스 기능을 강화한 온라인 자사몰로 고객의 라이프 스타일에 따른 제품 검색과 맞춤형 제품 추천 기능을 통해 소비자가 원하는 제품을 쉽고 빠르게 제안해 준다.

코웨이닷컴에서는 제품 비교부터 렌털 계약까지 원스톱 쇼핑이 가능하다. 소비자가 원하는 제품을 선택하면 온라인몰 내에서 제품 주문과 계약까지 가능해 간편하게 코웨이 제품을 구매할 수 있다.

또한 고객의 라이프 스타일에 따른 제품 검색과 맞춤형 제품 추천을 통해 소비자가 원하는 제품을 제안한다. 고객이 원하는 기능과 형태, 부가 기능 등의 조건을 설정해 검색하면 고객의 요구 조건에 부합하는 제품을 볼 수 있다.

특히 코웨이닷컴은 최근 소비 트렌드에 맞춰 고객과 커뮤니케이션 기능을 강화했다. 코웨이닷컴 전용 모바일 앱과 자체 라이브 커머스 채널을 구축해 소비자와 직접 소통을 강화하고 다양한 콘텐츠를 제공할 예정이다.

코웨이 관계자는 "코웨이는 최근 비대면 소비와 온라인 쇼핑 증가에 따라 변화하는 고객 니즈에 효율적으로 대응하기 위해 디지털 전환에 박차를 가하고 있다"며 "코웨이닷컴을 기반으로 오프라인 시장을 넘어 온라인 쇼핑 채널의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

