"벽걸이·스탠드 고정관념 깬다"…라이프스타일TV 띄우는 삼성·LG

'안볼 땐 액자처럼' '어디서든 무선으로'…

삼성 '더 프레임' 연말 누적 200만대 판매 돌파

'LG 스탠바이미' 품귀현상도

[아시아경제 김흥순 기자] 글로벌 TV 시장을 양분하는 삼성전자와 LG전자가 라이프스타일TV로 시장 강화에 속도를 내고 있다. 스탠드와 벽걸이 등 정형화된 기존 TV의 틀에서 벗어나 기능과 디자인을 새롭게 하고 소비자의 다양한 취향을 공략해 효과를 내고 있는 것이다.

21일 업계에 따르면 삼성전자가 2017년 출시한 '더 프레임'은 삼성 라이프스타일 TV 라인업 가운데 처음으로 올해 연말 누적 판매량 200만대를 넘어설 전망이다. 더 프레임은 TV를 시청하지 않을 때 미술 작품이나 사진을 스크린에 띄워 액자처럼 사용할 수 있는 제품이다. 전용 아트 구독 플랫폼 '아트 스토어'를 통해 전 세계 유명 미술 작품과 사진 1500여점을 감상할 수 있다. 북미와 유럽을 중심으로 꾸준히 판매량이 증가해 출시 5년 차인 올해에만 연간 판매량 100만대를 돌파하는 성과를 올렸다. 삼성전자는 2016년 '더 세리프'를 시작으로 '더 프레임'을 비롯해 '더 세로' '더 프리미어' '더 테라스' 등 라이프스타일TV를 선보이며 관련 시장을 개척했다.

업계 관계자는 "기존 벽걸이나 스탠드형 TV는 디자인이 한정적이고, 제품을 사용하지 않을 때는 검은 화면으로 고정돼 '블랙 몬스터'라는 부정적인 이미지가 뒤따랐다"며 "다양한 폼팩터(제품 외형)를 지닌 라이프스타일 TV가 등장하면서 실내 인테리어나 특성에 따라 자유롭게 사용할 수 있어 소비자의 관심도가 높아졌다"고 설명했다.

LG전자가 지난 8월 국내에서 처음 선보인 라이프스타일 스크린 'LG 스탠바이미'도 이 같은 흐름을 주도한다. 이 제품은 '내 옆에 있는 나만의 스크린'을 콘셉트로 하는 무선 스크린이다. 제품 이동이 쉽고 화면을 원하는 각도로 조절할 수 있어 소비자가 집안 어디서든 편안하게 콘텐츠를 볼 수 있다. 전량 온라인 예약으로만 판매한 이 제품은 빠르게 입소문을 타 품귀현상을 빚기도 했다. 월 생산량은 출시 초기와 비교해 3배 가까이 늘었다. LG전자는 이달 홍콩을 시작으로 다음달 싱가포르, 베트남 등 아시아 주요 국가에 LG 스탠바이미를 출시하며 해외시장을 공략할 예정이다.

지난 15일에는 LG전자가 주력으로 내세우는 올레드 TV에 공간 인테리어 가전 오브제컬렉션을 적용한 'LG 올레드 에보 오브제컬렉션'도 출시했다. 이 제품은 네모난 이젤 형태 메탈 프레임에 화면과 무빙 커버가 각각 위아래로 배치돼 TV를 시청하지 않을 때는 벽면을 액자처럼 활용할 수 있다. LG전자는 해외 시장을 확대하기 위해 내년 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2022에서 이 제품을 소개할 계획이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr