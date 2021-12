완도군, 도시재생사업 추진 착착 ‘특별상’ 수상

원도심 활성화와 주민 정주 여건 개선 등에 힘써

[완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군(군수 신우철)이 2021년 제6회 도시재생 한마당 행사 중 지난 16일 ㈔도시재생협치포럼 주최로 개최한 제8차 도시재생 광역 협치 포럼에서 ‘도시재생 우수 지자체’ 특별상을 받았다.

21일 군에 따르면 지난해부터 국토교통부 주관 도시재생 뉴딜 사업 선정으로 총 375억원을 확보해 원도심 활성화 사업 등을 적극적으로 추진하고 있다.

군은 열악한 지방 재정 여건 속에서도 도서 지역 활성화를 위한 사업과 어린이 놀이·돌봄 공간 등을 조성해 주민 정주 여건을 개선하는 데 힘써 특별상을 받게 됐다.

완도군에서 추진 중인 원도심 활성화 사업으로는 완도읍 중앙마을 도시재생 뉴딜 사업, (구)완도문화원 도시재생 인정사업, 노두리 지역 수요 맞춤 사업, 항동리 취약지역 생활여건 개선 사업 등 총 4건(424억 원)이다.

아울러 소규모 재생 사업을 통해 완도읍에 꽃밭 및 마을 카페 조성, 청년 센터 건립, 해수 족욕 시설 등을 설치하여 주민 생활환경을 개선했다.

원도심 활성화 사업은 완도읍에 이어 우선순위에 따라 금일읍과 노화읍, 군외면 등을 대상으로 지속해서 추진할 계획이다.

한편 완도군은 도시재생 관련 공모 사업에 적극적으로 대응해 올해는 완도읍 성내·남성마을 취약지역 생활여건 개조 사업, 도시재생 뉴딜 인정 사업, 도시재생 예비 사업 등이 선정되는 쾌거를 이뤘다.

신우철 군수는 “군민들이 더욱 더 나은 환경에서 행복한 삶을 누릴 수 있도록 도시재생사업 추진에 최선을 다하겠다”면서 “도시재생 사업을 통해 정주 여건 개선으로 인구 유입 및 지역 경제 활성화에도 이바지하길 바란다”고 말했다.

완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자 ckp6737@asiae.co.kr