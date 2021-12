신지예, 이준석 향해 "밥 한 끼 대접해 드리려 한다"

"민주당, 진보로서 지켜야 될 가치 배신해"

"윤석열, 초심 변치 않겠다고 약속했다"

[아시아경제 허미담 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보 직속기구인 새시대준비위원회의 수석부위원장으로 합류한 신지예 한국여성정치네트워크 대표가 20일 이준석 대표를 향해 "밥 한 끼 대접해드리려 한다"며 대화를 나누겠다는 의사를 밝혔다.

신 대표는 이날 CBS라디오 '한판승부'에 출연해 자신의 합류를 공개적으로 반대한 국민의힘 인사들에 대해 "우선 이 대표부터 만나 뵐 생각"이라며 이같이 말했다.

그는 '당의 기본적인 방침에 위배되는 발언을 하면 제지, 교정할 것'이라는 이 대표의 발언에 대해 "당연하신 말씀"이라고 했다.

이어 "국민의힘이 여성 폭력을 방관한다거나 그걸 오히려 더 증가시키는 방식의 정책을 내놓는다거나 하지 않는다"며 "오히려 더 건전한 토론, 건강한 토론을 이어가면 건강한 보수로서 여성, 남성, 청년, 노인 모두 다 잡을 수 있는 대중 정당으로 훨씬 더 거듭날 수 있을 거라고 생각한다"고 강조했다. 또 신 대표는 "이 대표께서 생각하시는, 우려하시는 지점은 제 생각에는 일어나지 않을 것 같다"고 덧붙였다.

그런가 하면 그는 국민의힘 합류 제안을 받았을 당시 "사실 처음에는 저도 생각하지 않았고 몇 차례 거절했다. 그런데 곰곰이 생각해 보고 대선이 점점 앞으로 다가오면서 이 두 정당 간, 두 후보 간 현실적으로 정권교체를 위한 후보가 누가 있을까 하는 생각을 좀 했었다"고 말했다.

이어 "더불어민주당은 조국, 윤미향, 오거돈, 안희정, 박원순 그리고 위성정당 사태까지 진보라고 이야기를 하지만, 진보로서 지켜야 될 가치들을 배신했다고 생각한다"며 "그래서 위법과 편법을 계속 저지르는 세력들이 정권을 연장시키지 않는 것이 우선 굉장히 중요하겠다는 판단에, 또 윤 후보께서 초심을 변치 않으시겠다고 약속을 주셨기 때문에 윤 후보를 지지하면서 또 힘을 싣기로 했다"고 설명했다.

또 신 대표는 과거 한 매체와의 인터뷰에서 "두 후보의 이미지만 봤을 때 한 분은 조폭, 한 분은 양아치 같다"며 자신이 윤 후보와 이재명 민주당 대선 후보를 비판한 데 대해 "우려를 갖고 있었는데 (윤 후보를) 직접 만나보니까 조폭 같지 않으셨다"고 했다.

이어 "오히려 제가 덩치만 보고 그리고 그분의 발걸음이나 어떤 제스처만 보고 너무 쉽게 사람을 판단했구나 하는 생각이 더 들었다"고 했다.

그는 "제가 여성 문제나 안전 그다음 인권 이런 문제에 관심이 굉장히 많은데, 본인께서 검사로 일하셨던 일들을 계속 말씀하시면서 '내가 그 안전을 지키고 대한민국의 인권과 자유를 지키고 싶다' 이런 말씀을 하셨다. 그래서 내가 갖고 있었던 편견이 잘못됐던 거였구나 라는 생각을 사뭇 하게 됐다"고 말했다.

한편 1990년생인 신 대표는 2004년 한국청소년모임 대표로 정치 활동을 시작해 2016년 녹색당 비례대표로 국회의원 선거, 2018년 서울시장 선거 등에 출마했다. 이후 지난해 초 녹색당을 탈당하면서 제21대 총선과 올해 4·7 서울시장 보궐선거에는 무소속으로 출마했다.

