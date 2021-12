금감원, 한-베 수교 30주년 기념 '베트남중앙銀 초청' 세미나 개최

[아시아경제 이광호 기자]금융감독원은 한국과 베트남 수교 30주년을 기념하고 국내 은행의 베트남 진출을 지원하기 위해 '베트남 중앙은행 초청 세미나'를 온라인으로 개최했다고 21일 밝혔다.

이번 세미나는 베트남 자금세탁방지 교육에 이은 한국-베트남 수교 30주년을 기념하는 두 번째 행사다.

베트남은 실물경제와 금융업이 빠른 속도로 성장함에 따라 국내 기업과 금융회사들이 활발하게 진출하고 있다. 이미 45개 국내 금융회사가 진출(은행은 11개)했으며, 현재 다수의 신규점포 개설 인허가가 진행되는 등 국내 금융회사의 관심이 높은 지역이다.

세미나는 금융감독원이 바젤Ⅱ 도입과 관련한 우리나라의 은행감독·검사 경험을 베트남중앙은행 은행감독 담당자들에게 소개하고, 베트남중앙은행은 외국계 은행에 대한 감독 및 인허가 제도를 설명한 이후 국내 은행 임직원들과 질의·응답하는 방식으로 진행됐다.

이번 세미나에는 주요 은행의 해외사업 담당 임직원과 베트남 현지점포 근무자 등 50여 명이 참석해 높은 관심을 보였으며, 참석자들은 생생한 현지정보를 담당자들로부터 직접 듣는 한편, 현지 금융감독 당국자 등과 교류할 수 있는 좋은 기회였다고 평가했다.

세미나 이후 금감원은 베트남 중앙은행 담당자와 실무협의를 통해 최근 감독이슈 등에 대해 정보를 교환하고, 베트남 진출 국내 은행들의 인허가 및 현지 영업 관련 애로·건의사항을 베트남 중앙은행에 전달하고 애로 해소를 위한 긴밀한 협조를 요청했다.

금감원 관계자는 "앞으로도 국내 금융회사의 진출 수요가 높은 지역으로 감독당국 초청 세미나, 실무협의 등을 확대해 국내 금융회사의 해외진출을 효과적으로 지원해 나갈 계획"이라고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr