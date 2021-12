KB국민銀, '퇴직연금 적립자산 30兆 최초 달성' 이벤트 실시

[아시아경제 이광호 기자]KB국민은행은 내년 1월 31일까지 '퇴직연금 적립자산 30조원 최초 달성 기념! KB가 해냈다!' 이벤트를 실시한다고 20일 밝혔다.

이번 이벤트는 KB국민은행이 전체 퇴직연금사업자 중 '퇴직연금 적립자산 30조원 최초 달성'을 기념하는 이벤트로, 퇴직연금 신규고객을 대상으로 진행한다.

퇴직연금을 이벤트 대상 실적배당형상품으로 기간 내 신규한 고객 중 추첨을 통해 스타벅스 아메리카노 모바일 쿠폰을 제공한다.

이와 함께 이번 이벤트 리워드 조건에 충족하는 고객을 대상으로 한 번 더 추첨 기회를 부여해 뉴하스 뉴클래식 안마의자, LG전자 프라엘 인텐시브 멀티케어, 코지마 포르테 발마사지기, 모바일 문화상품권 5만원권 등을 경품으로 제공한다.

KB국민은행 관계자는 "최근 연금 자산관리에 대한 관심이 높아지는 상황을 고려해 개인형퇴직연금(IRP) 계좌뿐만 아니라 퇴직금을 고객이 직접 운용할 수 있는 확정기여(DC)형 퇴직연금 계좌에 대해서도 이벤트를 폭넓게 진행한다"고 말했다.

