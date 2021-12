콘진원 NTIS 데이터 품질평가서 우수기관 선정

정확한 사업 정보 관리·시스템 통한 정보 연계 성과 인정받아

한국콘텐츠진흥원은 올해 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 데이터 품질평가에서 우수기관으로 선정됐다고 20일 전했다. NTIS 데이터 품질평가는 국가 연구개발(R&D)의 정보 품질 강화·신뢰성 제고를 목적으로 사업 정보 데이터의 품질을 측정하는 평가다. 과학기술정보통신부가 주최하고 한국과학기술정보연구원(KISTI)이 주관한다. 평가대상은 국가 연구개발사업을 기획 관리하는 열일곱 곳. 정량평가 4회와 정성평가 1회의 결과를 토대로 상위 우수기관을 뽑는다.

콘진원의 우수기관 선정은 이번이 세 번째다. 정확한 사업 정보 관리와 시스템을 통한 성실한 정보 연계 성과를 인정받았다. 특히 지난달에는 문화체육관광기술진흥센터를 열어 한국저작권위원회, 국민체육진흥공단, 한국문화관광연구원 등의 R&D 기능을 통합했다. 관계자는 "문화, 체육, 관광 R&D의 기획·관리·평가·기술이전·사업화 업무를 총괄하게 된다"고 설명했다. 이어 "이번 선정으로 앞으로 2년간 해당 평가에 면제된다"고 덧붙였다.

