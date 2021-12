[클릭 e종목]"LG, 주가 과도한 저평가...매수 나설 때"

[아시아경제 박지환 기자] SK증권 SK증권 001510 | 코스피 증권정보 현재가 1,025 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,025 2021.12.20 08:08 장시작전(20분지연) 관련기사 박태형 SK증권 리테일사업부 대표, 사장 승진SK증권 ‘탈석탄 금융 선언’, ESG 경영 강화자사주 매입 릴레이...증권사 주가 띄울까 close 은 20일 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 82,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 81,600 2021.12.20 08:08 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '사자'…4주 연속 삼전 가장 많이 사들여4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가이번 달 4조 내다 판 개미, 삼전·SK하이닉스 대거 매도 close 에 대해 현재 자회사 가치에 비해 주가 수준은 과도한 저평가 상태라며 투자의견 '매수'와 목표주가 13만원을 유지했다.

최관순 SK증권 연구원은 "14 일 LX그룹의 구본준 회장은 보유하고 있던 LG 지분 4.2%를 블록딜로 매각하고, 1.5%를 LG연암문화재단, LG상록재단, LG복지재단 등 3개 LG 공익법인에 기부했다고 공시했다"며 "블록딜 매각 대금으로 LG구광모 회장 등이 보유하고 있는 LX 홀딩스 지분 32.3%를 매수했다"고 밝혔다. 이로써 구본준 회장은 LX 홀딩스 지분 40.0%를 확보하고 LG 지분은 2.0%만 남았다. 반면 구광모 회장의 LX 홀딩스 지분은 0이 됐다. 최 연구원은 "구광모 회장은 매각대금으로 LG 지분을 추가 확보할 가능성도 있었으나 상속세 재원으로 활용하는 방안이 유력하다"고 말했다.

LG의 현 시가총액은 순자사간가치(NAV) 대비 65%할인 돼 거래되고 있다. LG가 보유하고 있는 LG화학의 지분가치보다 낮은 시총이다. LG의 NAV 대비 저평가는 NAV에서 상장자회사 비중이 높아 지주회사 투자 메리트가 낮기 때문이란 분석이 나온다.

LG 자회사 중 상장이 유력한 LG CNS는 3분기에도 매출액과 영업이익이 전년동기 대비 각각 28.2%, 57.4%증가하는 등 기업가치가 지속적으로 증가하고 있어 시장의 관심이 높아질 전망이다. LG CNS의 장부가는 1944억원에 불과하나 장외에서의 기업가치는 7조원 수준에서 거래되고 있다.

최 연구원은 "현재 시가총액은 자회사 가치 대비 현저한 저평가 상태로 주가 하락 리스크는 제한적이라 판단된다"며 "LG CNS 실적 개선으로 지주회사에 대한 투자 메리트가 증가할 전망"이라고 강조했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr