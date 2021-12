윤석열 주재 '코로나 극복 비상대책회의' 가동

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 주재하는 '코로나 극복을 위한 비상대책회의(코로나비상대책회의)'를 매주 1회 열기로 했다.

임태희 국민의힘 선거대책위원회 총괄상황본부장은 19일 국민의힘 당사에서 브리핑을 갖고 "후보께서 현장을 돌 때도 그렇고 많은 분들로부터 국정 현안을 경청하는 중에 지금 국민들에게 가장 필요하고 시급한 문제가 코로나 극복이다 하는 결론을 내리게 됐다"며 이처럼 밝혔다.

이번 회의체 발족은 코로나19 유행 상황 악화에 따라 거리두기가 강화되고 있는 시점에서 민심을 주도적으로 챙겨 나가겠다는 윤 후보의 의지가 담긴 것으로 풀이된다.

임 본부장은 "초기에 (정부에서) 백신 대책이 조금 미흡하게 되면서 혼선이 있었고 행정 편의적인 거리두기 시행으로 많은 착오를 겪었다"면서 "특히 최근에 확진자가 급증하는 상황에서 의료 시스템이 마비 상태에 있는 것으로 판단이 되고 있다"고 말했다. 이어 "데이터에 기초한 의학적이고 과학적이고도 합리적인 대책이 (없어) 아쉽다는 지적이 많이 나온다"면서 "저희 당과 선대위는 이러한 문제들에 대해 전문가 의견을 충실히 반영할 수 있는 역할을 우선 역점에 두려한다"고 덧붙였다.

이번 대책회는 윤 후보가 직접 의장을 맡게 된다. 직속 기구 형태로 기존에 운영되고 있는 코로나대책위원회의 의료 전문 인력도 함께 참여한다. 오는 1차 회의는 21일 오전에 열릴 것으로 예상된다.

