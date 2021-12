"자식을 둔 죄인", "국민 비판 겸허히 받아들여"...이재명·윤석열, 가족 논란에 거듭 사과

李 "필요한 검증 충분히 하라, 그에 상응하는 책임 질 것"

尹 "민주당 주장, 사실과 다른 '가짜' 많아...올바른 판단 부탁"

[아시아경제 김서현 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보와 윤석열 국민의힘 대선 후보가 가족 관련 의혹에 대해 추가적인 입장을 밝혔다. 이 후보는 "자식을 둔 죄인"이라며 문제에 상응하는 책임을 지겠다고 밝혔고, 윤 후보는 "국민의 비판을 겸허히 받아들이고 사과를 올렸다"며 민주당 주장이 사실과 다른 부분도 많다고 지적했다.

두 후보는 19일 서울 용산구 효창공원에서 열린 윤봉길 의사 서거 89주기 추모식에 함께 참석했다.이 후보는 추모식 이후 기자들과 만나, 장남 이동호 씨의 입시 관련 의혹 등의 추가 문제제기에 "필요한 검증은 충분히 하시고 또 문제가 있는 점들에 대해선 상응하는 책임을 질 것"이라고 밝혔다. 이어 "다시 한 번 죄송하다"고 사과했다.

장남의 예금이 소득 없이 2년간 5000만 원이 늘어났다는 지적에는 "관보에 다 나와있다"고 답했다. 민주당 선대위 관계자는 전날 이와 관련해 '합법적 증여'라며 해명한 바 있다. 관계자에 따르면 이 후보는 장남에 5000만 원을 증여하며 관련 사실을 세무당국에 신고했다. 다만 직계존속의 경우 5000만 원까지 증여재산에 대해 공제를 받을 수 있어 증여세는 납부하지 않았다.

윤 후보 역시 추모식이 끝난 뒤 기자들과 만나, 부인 김건희 씨의 허위 경력 의혹과 관련해 "제 처의 미흡한 부분에 대해 국민의 비판을 겸허하게 받아들이고 사과를 올렸다"고 강조했다. 그러면서도 김씨의 뉴욕대 관련 이력이 허위일 수 있다는 민주당의 주장에 "민주당의 주장이 사실과 다른 가짜도 많지 않지 않느냐. 그런 부분은 잘 판단해달라"고 덧붙였다.

한편 최지현 국민의힘 선대위 수석부대변인은 이날 논평을 통해 "민주당의 뉴욕대 허위 연수 의혹 제기는 '가짜뉴스'"라며 "김씨는 서울대 GLA(Global Leader Association) 2기(2006년 5월~2006년 12월) 과정을 다닌 적이 있고, 그 과정 중에 뉴욕대 연수가 포함돼 있었다"고 민주당이 제기한 의혹을 반박했다. 이어 "수료증도 발급됐다. 관련 자료는 입수하는 대로 추가로 내겠다"고 덧붙였다.

