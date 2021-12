대한적십자 동우회 관계자 및 RCY 소속 대학생들이 19일 서울 도봉구 도봉동 일대에서 한파속 취약계층을 위한 연탄나눔 봉사활동을 하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.