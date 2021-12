두산중공업, 가스터빈 국내 산학연 협력체계 강화

국내 10여개 대학 연구실과 '차세대 기술협력 연구실' 인증 수여식

[아시아경제 김흥순 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 21,700 전일대비 200 등락률 +0.93% 거래량 2,610,485 전일가 21,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 두산중공업, 호주서 1100억원 규모 ESS 수주"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어 담은 2차전지 황금株 공개주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close 이 가스터빈 개발로 구축한 국내 산학연 협력 체계를 강화하고 수소터빈 개발에 속도를 낸다.

두산중공업은 지난 17일 경남 창원시 본사에서 가스터빈 국산화 기술개발에 기여한 국내 대학들과 '두산가스터빈 차세대 기술협력 연구실' 인증 수여식을 진행했다고 19일 밝혔다.

이날 선정된 인하대, 서울대, 창원대 등 10여개 대학 연구실은 가스터빈의 압축기, 연소기, 터빈, 열유체 등 핵심기술 개발에 우수한 성과를 내며 국내 최초 가스터빈 개발에 협력했다. 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 21,700 전일대비 200 등락률 +0.93% 거래량 2,610,485 전일가 21,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 두산중공업, 호주서 1100억원 규모 ESS 수주"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어 담은 2차전지 황금株 공개주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close 은 최승영 연세대 연구원, 김기문 항공대 연구원, 이태송 카이스트 연구원 등 개별 과제 담당 연구원에게 우수연구과제 상장을 수여했다.

박홍욱 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 21,700 전일대비 200 등락률 +0.93% 거래량 2,610,485 전일가 21,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 두산중공업, 호주서 1100억원 규모 ESS 수주"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어 담은 2차전지 황금株 공개주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close 파워서비스 BG장은 "오늘 선정된 대학 연구실을 비롯해 여러 기관의 적극적인 협력으로 국내 최초 발전용 가스터빈의 성능시험까지 성공적으로 마칠 수 있었다"며 "그 과정에서 국내 가스터빈 분야의 기반 기술과 경쟁력이 확보되고 있으며 역량 있는 우수인력을 지속 배출하는 선순환구조도 구축됐다"고 말했다.

두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 21,700 전일대비 200 등락률 +0.93% 거래량 2,610,485 전일가 21,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 두산중공업, 호주서 1100억원 규모 ESS 수주"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어 담은 2차전지 황금株 공개주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close 은 수소터빈 개발의 중간 단계로 추진하고 있는 가스터빈 개발을 완료했다. 최근에는 한국서부발전 김포열병합발전소에 공급 예정인 초도품의 성능 시험을 마쳤다. 이 초도품은 내년 상반기 발전소에 설치돼 실증이 진행될 예정이다.

정부가 지난 10월 발표한 '2030 국가 온실가스 감축목표(NDC) 상향안'에 따라 무탄소 연료인 수소를 사용하는 수소터빈 분야는 빠르게 성장할 전망이다. 두산중공업은 올해 발전 공기업 5개사와 수소터빈 분야 상호협력 협약을 체결하며 수소터빈 개발과 실증을 가속화하고 있다.

두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 21,700 전일대비 200 등락률 +0.93% 거래량 2,610,485 전일가 21,500 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 두산중공업, 호주서 1100억원 규모 ESS 수주"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어 담은 2차전지 황금株 공개주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close 관계자는 "지속적으로 국내 대학 연구실을 찾아서 산학연 협력체계를 강화하고 수소터빈 개발 협력과 우수 인력 육성도 이어나갈 계획"이라고 전했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr