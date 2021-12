롯데온, 연말·크리스마스 선물 행사…최대 20% 할인 쿠폰

[아시아경제 김유리 기자] 롯데온은 오는 26일까지 연말 및 크리스마스 선물 행사를 진행한다고 19일 밝혔다. 직접 만나지 않고도 감사한 마음을 전할 수 있는 다양한 선물을 소개하고, 최대 20% 할인 혜택을 제공한다.

롯데온은 "롯데백화점, 토이저러스 등 다양한 외부 셀러가 입점해 있어 명품 등 고가의 선물부터 중저가의 실속 상품까지 한 곳에서 비교, 검색하고 구매할 수 있다"며 "선물하기 매장에서는 상황 및 성별에 따라 명품 선물과 스몰럭셔리, 건강한 선물 등 총 16가지 테마로 상품을 제안한다"고 설명했다.

오는 22일까지 '연말에ON 선물' 행사 상품 구매 시 최대 11% 할인 쿠폰과 최대 10% 카드 즉시 할인 혜택을 제공한다. 명품 선물로는 롯데백화점의 '구찌 GG 크로스백’과 ‘톰브라운 카드케이스' 등을 제안하며, 부담이 적은 스몰럭셔리 선물로는 '록시땅'과 '바이레도'의 핸드크림 등이 있다. 부모님을 위한 건강 선물로 '정관장'과 '세노비스' 등의 건강기능식품과 마사지기, 안마의자 등을 제안하고, 남성 선물로 '닥스 남성 양말 세트'를 할인 판매한다. 행사 상품은 '연말에온선물' 엠블럼으로 확인이 가능하다. 백화점 상품 15만원 이상 구매 고객에게 롯데제과와 협업한 과자 선물 세트 '돌아온(ON) 과자'를 증정한다.

롯데온은 오는 20일 '메리 크리스마스 할인 파티'에서 사용할 수 있는 최대 20% 할인 쿠폰을 한번 더 발급해준다. 이미 해당 쿠폰을 사용한 고객도 오는 22일까지 할인 혜택을 한 번 더 받을 수 있도록 했다.

이 외에도 롯데온은 오는 26일까지 전국 롯데백화점, 롯데마트 등과 동일한 연말 선물 행사를 진행한다. 롯데온은 롯데백화점과 '제이에스티나 홀리데이 기프트'를 진행해 연말 한정판 주얼리를 선보이고 상품 구매 시 온·오프라인에서 각각 사은품을 증정한다. 전국 롯데마트 토이저러스 매장과 동시에 1000여개 완구 상품을 최대 50% 할인 판매하고 구매 금액에 따라 사은품을 증정한다.

