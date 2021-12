북한, G7 '핵 포기' 성명에 내정간섭 비난

[아시아경제 박형수 기자] 주요 7개국(G7)이 의장성명을 통해 '북한은 핵무기를 포기하고 도발을 자제해야 한다'는 내용의 의장성명을 낸 가운데 북한은 내정간섭 행위라며 반발했다.

북한 외무성은 18일 홈페이지에 올린 글에서 G7을 향해 "어느 나라나 하는 국방력 강화를 '도발적 행동'"이라며 "'완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 포기'를 운운한 것은 주권국가의 권리행사를 부정하려는 난폭한 자주권 침해, 내정간섭 행위이며 용납 못 할 도발 행위"라고 비난했다.

지난 11일부터 12일까지 이틀 동안 영국에서 열린 G7 외교·개발장관회의는 의장 성명에서 "유엔 안전보장이사회(안보리) 결의에 따른 모든 대량살상무기와 모든 사거리의 탄도미사일에 대해 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 포기(CVIA)라는 명시적 목표를 재확인한다"고 밝혔다.

G7은 기존에 사용했던 '완전하고 검증 가능하며 불가역적인 폐기'(CVID)를 대신해 CVIA로 표현했다. G7 의장 성명은 "우리는 북한에 도발적 행위를 자제하고 외교 절차에 참여하라고 재차 요구한다"는 내용도 담았다.

북한 외무성은 "미국이 조선 반도에 핵 전략자산까지 끌어다놓고 합동군사연습을 벌여놓을 때는 입 한번 벙긋하지 못하던 나라"라고 비난하며 "주권국가의 자위적 권리인 국방력 강화에 '도발' 딱지를 붙이는 것은 어불성설"이라고 주장했다.

