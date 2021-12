피치, 스리랑카 국가신용등급 1단계 강등…"디폴트 경고"

[아시아경제 지연진 기자] 국제신용평가사 피치가 스리랑카의 국가신용등급을 1단계 하향 조정하며 채무불이행(디폴트) 위험성을 경고했다.

18일 외신에 따르면 피치는 이날 스리랑카가 외채 260억 달러(약 30조8000억원)를 갚지 못해 '국가 부도' 우려가 커지고 있다면서 신용등급을 CCC에서 CC로 낮췄다.

이번 조치는 지난 2분기 12.3% 성장했던 스리랑카 경제가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산 여파로 3분기 1.5% 수축했다는 발표 다음 날 나온 것이다.

쓰리랑카 외환보유고는 2년전 75억달러(8조9000억원)에서 지난달 말 기준 15억8000만 달러(약 1조9000억원)로 줄어든 상태다. 피치는 "새로운 외부 자금 조달원이 없는 상황에서 스리랑카 정부가 2022~2023년 외채 의무를 지키기 어려울 것으로 본다"고 밝혔다.

피치에 따르면 스리랑카가 국제적으로 상환해야 하는 정부 발행 채권은 내년 1월 5억달러(약 6000억원), 내년 7월 10억달러(약 1조2000억원) 규모다. 또 내년 상환해야 할 외채 원리금은 총 69억달러(약 8조2000억원)인데, 이는 지난달 말 외환보유고의 약 4.3배에 해당한다.

스리랑카 중앙은행은 피치를 향해 "신중치 못한 조치"라며 "향후 모든 채무 의무를 지킬 것임을 스리랑카 정부가 명백히 보증한다"고 밝혔다.

