영국 연구진 "오미크론 중증 예방 부스터샷 효과 85%"

[아시아경제 박형수 기자] 코로나19 백신의 부스터샷(추가 접종)이 오미크론 변이 감염자의 중증을 막는 효과가 85% 정도라는 연구 결과가 나왔다.

17일 주요 외신에 따르면 임페리얼 칼리지 런던(ICL) 연구진은 모델링 연구 결과 부스터샷이 오미크론 변이로 인한 중증을 예방하는 효과가 80∼85.9%일 것으로 추정했다.

델타 변이에 대한 부스터샷의 중증 예방 효과가 97%에 달하는 것과 비교할 때 오미크론 변이로 인한 중증 예방 효과가 10%포인트 이상 낮아진 것으로 보인다. 연구 결과는 부스터샷의 중증 예방 효과가 오미크론에서는 기존 코로나바이러스 변이보다 덜하지만 입원 환자를 줄이는 데 부스터샷이 필요하다는 점을 시사한다.

부스터샷 항체 유도 효과를 중심으로 연구한 것으로 코로나바이러스에 대응할 수 있는 다른 면역세포인 T세포 등에 미치는 영향은 반영되지 않았다. 연구진은 빠르게 확산하는 오미크론 변이에 대한 실제 자료가 더 많이 확보될 때까지는 불확실성이 높은 상황이라고 덧붙였다.

