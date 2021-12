화이자 "코로나19 사태, 2024년까지 연장될수도…토착병 가능성"

[아시아경제 권서영 기자] 미국의 제약사 화이자에서 코로나19 사태가 2024년까지 연장될 수 있다고 전망했다.

17일(현지시간) CNBC 등 현지 매체에 따르면 화이자의 미카엘 돌스텐 최고과학책임자(CSO)는 이날 투자자들을 상대로 한 발표에서 이같이 밝혔다. 다만 상대적으로 상황이 양호한 곳도 있으리라고 추측했다.

이날 돌스텐 CSO는 "앞으로 1~2년 동안 일부 지역에서는 (코로나19가) 토착병으로 전환하고 다른 지역에서는 세계적 대유행이 계속될 것으로 보인다"고 밝혔다. 토착병이란 질병이 꾸준히 발생하지만, 감당이 불가능할 정도로 감염자가 대규모로 발생하지는 않는 상황을 말한다.

이어 돌스텐 CSO는 "사회가 백신과 치료법을 얼마나 효과적으로 배치하느냐, 백신 접종률이 낮은 곳에 공평한 분배를 하느냐에 따라 달라질 것"이라며 "새로운 변이의 출현도 팬데믹이 어떻게 전개될지에 영향을 미칠 수 있다"고 설명하기도 했다. 이 같은 예측은 오미크론 변이의 출현과 함께 나온 것으로 풀이된다.

한편 앤서니 파우치 미국 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장은 오미크론 출현 전 팬데믹 상황이 2022년이면 미국에서 끝날 것으로 전망한 바 있다.

