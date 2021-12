[포토] 제시 '흑백으로 느낌있게'

[아시아경제 온라인이슈팀] 래퍼 제시가 워너비 몸매를 자랑했다.

17일 제시는 자신의 인스타그램에 "THIRTY 3"이라는 글과 함께 사진을 올렸다. 여전히 건강미 넘치는 몸매가 돋보인다.

제시는 에드 시런, 선미와 함께 지난달 24일 컬래버레이션 음원 'Shivers'를 발매했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr