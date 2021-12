[클릭 e종목]"다나와, 주가 52주 최저가 수준...가격 매력 부각"

[아시아경제 박지환 기자] 이베스트투자증권은 17일 다나와 다나와 119860 | 코스닥 증권정보 현재가 26,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 26,600 2021.12.17 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-26일코리아센터, 다나와 인수…주당 5만9331원다나와 "최대 주주 지분 매각" close 에 대해 현재 주가는 52주 최저가 수준으로 가격 메리트가 높은 상황으로 보인다고 평가했다.

다나와는 지난달 26일 공시를 통해 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결하고 최대주주를 코리아센터로 변경했다. 코리아센터는 다나와 지분 51.3%를 3979억원에 인수했다. 1주당 가액은 5만9331원으로 현재 주가 대비 2.3배 수준이다.

정홍식 이베스트투자증권 연구원은 "3분기 말 기준 다나와가 보유하고 있는 순현금 1020억원이 성장에 어떻게 사용될 것인지 봐야 할 것"이라며 "과거 다나와는 사업구조상 안정적인 현금흐름 및 지속적인 현금의 증가에도 불구하고 배당 외에는 특별한 현금의 사용이 없었다"고 말했다. 다만 "성장을 위한 관련 산업의 인수합병(M&A)에 사용될 가능성이 높을 것으로 보인다"고 말했다.

정 연구원은 "지속적인 트래픽 증가를 기반으로 한 온라인 플랫폼 경쟁력을 어떻게 강화하는 지 봐야 한다"며 "중요한 점은 내년 이후 성장을 위한 변화가 있을 것으로 보이는데 현재 주가는 52주 최저가 수준으로 가격메리트가 높은 상황"이라고 강조했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr