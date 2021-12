여수시,' 청정전남 으뜸마을' 3곳 선정

율촌 반월마을 폐선 꽃밭, 여천동 내동마을 벽화, 여서동 정원로드 ‘우수마을’ 선정

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수시가 전라남도가 주관한 ‘2021년 청정전남 으뜸마을’ 사업에서 우수상을 받아 상사업비 3천만 원을 확보했다.

시에 따르면 ‘청정전남 으뜸마을’은 전라남도가 도내 22개 시·군 1,000개 마을을 대상으로 깨끗하고 아름다운 전남 만들기를 위해 추진한 사업으로 참여도, 우수마을 선정 건수, 추진단 운영 실적, 환경정화운동 등 8개 항목을 평가해 우수마을 50개를 선정했다.

여수시는 청정전남 으뜸마을 참여도, 우수마을 선정 건수, 이미지 평가, 환경정화운동 건수 등에서 높은 평가를 받으며 우수상을 차지했다.

특히 우수마을 선정 및 이미지 평가에서 여수시 율촌 반월마을은 방치된 폐선을 꽃밭으로 조성하여 사업비 절감은 물론 방치물을 재활용 관광자원화하여 1석 2조의 효과를 거두었다.

여천동 내동마을은 주민들의 삶, 소망, 기원 등이 담긴 내용을 벽화로 표현해 타 시·군과 차별화된 마을의 고유한 특색과 화합을 이루어 냈으며, 여서동은 주민들이 힘을 모아 도로변 난간을 활용한 화사한 화분으로 아름다운 꽃길을 조성해 눈길을 끌었다.

