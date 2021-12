▲이용호(보령제약 홍보팀 파트장)씨 별세, 송고운(우성해운 총무부 부장)씨 배우자상 = 16일, 순천향대학교 서울병원 장례식장 3층 7호, 발인 18일 오전 8시

