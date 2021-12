박우량 신안군수 ‘생활 속 에너지 절약 실천’ 챌린지 동참

박우량 신안군수가 생활 속 에너지 절약 실천 운동인 ‘냉온수기 OFF 환경 ON 챌린지’에 동참했다. ⓒ 아시아경제

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 박우량 신안군수가 생활 속 에너지 절약 실천 운동인 ‘냉온수기 OFF 환경 ON 챌린지’에 김상호 하남시장의 지목을 받아 동참했다.

16일 신안군에 따르면 생활 속 에너지 절약 실천 챌린지는 범국민 생활 속 에너지 절약 실천 활성화를 목표로 지난 9월 7일 양승조 충남도지사로부터 시작됐다.

주요 활동 목표는 전자타이머 콘센트 활용, 냉·온수기 대기전력 차단, 에너지효율 1등급 제품 우선 구매 등 소비전력 및 탄소배출 줄이기다.

박우량 군수는 폐기물 배출을 최소화하기 위해 ‘함께 실천하는 탄소중립, 냉온수기 OFF 환경 ON’이라는 문구가 적힌 태블릿 PC를 들고 촬영한 사진을 SNS에 게시하는 방식으로 챌린지에 참여했다.

박우량 군수는 “신안군은 탄소중립 실현과 기후 위기 대응을 위해 태양광, 해상풍력 적극적으로 추진 및 신재생에너지 개발이익 공유제 실현 등 신재생에너지 개발·보급에 많은 관심을 두고 추진 중이다”며 “이번 챌린지로 개개인의 에너지 절약 실천을 통해 환경문제에 함께 대응하고 나아가 탄소중립에도 이바지하는 계기가 됐으면 좋겠다”고 말했다.

한편 박우량 군수는 챌린지 동참 다음 주자로 김혁성 신안군의회 의장, 김길동 신안군수협장, 박일용 신안군산림조합장을 지목했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr