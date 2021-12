전문가 "접종 안 하면 소아·청소년 40%는 코로나19 감염될 수 있다"

"백신 접종 시 개인 건강 관점에서 이익이 점점 커지는 것은 명백"

백신 접종 후 급성 백혈병 발병 관련 "전문학회에서 인과성 있기 어렵다는 결론 나와"

[아시아경제 윤슬기 기자] 정재훈 가천대 의대 예방의학과 교수가 소아·청소년의 코로나19 백신 접종이 필요하다고 강조했다.

정 교수는 15일 CBS 라디오 '한판 승부'에 출연해 "접종을 하지 않을 경우 장기적으로 보면 소아, 청소년의 거의 40% 정도는 감염될 수밖에 없는 상황"이라면서 "그래서 철저하게 아이들의 건강의 관점에서 접종을 권고해 드리는 것"이라고 설명했다.

정 교수는 "기본적인 원칙은 접종을 했을 개인의 건강 관점에서 피해보다 이익이 크냐라는 것"이라며 "(접종 시) 이익이 점점 더 커진다는 것은 명백하다"고 말했다.

이어 정 교수는 "많은 국민들이 백신 접종 안정성에 대한 부분을 우려하고 계신다"며 "(청소년 대상 안정성 데이터)결과를 봤을 때 현재까지는 중증 이상 반응이라든지 그런 것들이 평가 결과를 바꿀 정도까지 나오지 않다"고 밝혔다.

코로나19 접종 시 심근염·심낭염이 발생할 수 있다는 우려에 대해서 정 교수는 "코로나19에 감염되었을 때 생길 수 있는 심근염이나 심낭염 같은 것들이 백신 접종으로 생길 수 있는 것보다 몇 배 이상 발생률이 높다. 미국 데이터를 보면 코로나19에 걸려서 심근염이 걸리는 경우가 6배에서 8배 정도 높다"며 "심근염이 확인된 국내 사례도 10건 이상 있지만, 중증으로 진행된 사례는 거의 없다"고 설명했다.

정 교수는 백신 접종 후 급성 백혈병에 걸린 사례에 대해서 "저도 이상반응에 대해서 연구를 하는 사람이라서 말씀드리기 조심스럽지만 전문학회에서는 인과성이 있기가 어렵다는 결론이 나와 있는 상황"이라며 "단순히 시간적 선후관계가 있다고 해서 인과관계가 있다는 것은 아니다. 하지만 그런 문제가 생겼을 가능성에 대해서 어느 정도 인식이 들어갈 수밖에 없다"고 말했다.

그러면서 "그렇기 때문에 데이터로 접종한 사람과 접종하지 않은 사람의 발생률이 어느 정도 되는지를 명백하게 보여드리게 되면 안심이 될 텐데 아쉽게도 우리나라에서는 그런 데이터를 빠르게 낼 수 있는 시스템이 이때까지는 없다"고 덧붙였다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr