이언주 "조국처럼 우리도 잘못엔 대가 치러야"…尹측 겨냥했나

"내로남불식 태도로 결코 국민 선택 받을 수 없다"

[아시아경제 윤슬기 기자] 이언주 전 미래통합당(국민의힘 전신) 의원이 허위 경력 논란에 휩싸인 윤석열 대선 후보의 배우자 김건희씨를 겨냥한 듯 "조국이 심판을 받았듯 우리도 잘못이 있으면 대가를 치러야 한다"고 목소리를 높였다.

이 전 의원은 15일 자신의 페이스북에 글을 올려 "처벌받을 건 받고, 사과할 건 하고, 자숙할 건 해야한다"며 이같이 말했다.

이 전 의원은 이어 "그것이 '공정과 상식'이다. 그게 선행되지 않으면 설사 대선에서 이긴다 해도 그날부터 국정 파행은 시작될 것이고 당선자도 나라도 모두가 불행해진다"며 "그런 일이 일어나선 안 된다"고 말했다.

그는 "더불어민주당이 제 아무리 국민의힘을 비판해도 먹히지 않았던 건 그들의 내로남불(내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜) 때문이었다"며 "마찬가지로 지금 국민의힘도 아무리 민주당의 내로남불을 비판해도 국민들에게 내로남불로 찍혀버리면 그 비판이 먹히지 않는다. 혹시 진영논리에 사로잡혀 상대도 엉터리니 우리도 엉터리라도 괜찮다고 생각하나"고 지적했다.

그러면서 "뻔뻔함과 내로남불식 태도로는 결코 국민들의 선택을 받을 수 없다"고 덧붙였다.

끝으로 이 전 의원은 "대선은 새로운 출발이니만큼 민주당과 국민의힘 둘 다 같은 출발선상에 다시 섰다"며 "미리 다 털고 가야 한다. 후보든 후보 배우자든 후보 측근이든 누구든 주권자인 국민 앞에 예외도 특권도 있을 수 없다. 주권자인 국민 앞에 정직하고 솔직해야 한다. 그게 승리하는 길이요, 국민을 진정으로 통합하는 길"이라고 강조했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr