합천군, 팔만대장경 전국예술대전 자체 평가회

사업추진 문제점 및 개선책 강구, 향후 예술대전 발전방안 등



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군 해인사팔만대장경 전국예술대전 위원회는 ‘제5회 팔만대장경전국예술대전’ 사업성과 발표 및 자체 평가회를 개최했다고 15일 밝혔다.

이수희 팔만대장경예술대전 운영위원장, 이영진 집행위원회 위원장 등 위원 5인으로 구성된 자체평가는 보조금의 효율적인 집행, 공모작품 접수처리 관계, 사업추진 문제점 및 개선책 강구, 향후 예술대전 발전방안 등을 주요의안으로 평가했다.

이수희 팔만대장경예술대전 운영위원장은 “올해로 5회를 맞이한 예술대전이 해를 거듭할수록 서예?문인화?서각?민화 4개 부문에서 전국 시도에서 참여한 공모작품 1160점이 접수돼 매우 성공적이었다”고 평가했다.

한편 팔만대장경전국예술대전은 찬란한 역사와 문화유산인 해인사 팔만대장경의 전통과 정신문화의 계승 발전을 위해 2017년 제1회 작품공모전을 시작으로 매년 4월에 추진계획을 수립, 8월경에 작품공모와 심사를 거쳐 10월에 합천기록문화축제와 연계해 수상자 시상식 및 입상작품을 전시하는 등 문화예술인의 저변 확대에 힘쓰고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr