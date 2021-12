산림청, 남산 소나무림 등 ‘국가 산림문화자산’ 신규 지정

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 서울 남산 소나무림 등 10개소가 올해 국가 산림문화자산으로 신규 지정됐다.

15일 산림청은 ▲서울 남산 소나무림 ▲김천 단지봉 낙엽송 보존림 ▲울진 소광리 대왕소나무 ▲나주 금성산 야생차나무 군락지 ▲군산 장자 할매바위 ▲보성 오봉산 구들장 우마차길 ▲보성 오봉산 칼바위 마애불상 ▲봉화 서벽리 항일기념 느티나무 ▲포항 영일 사방준공비 ▲임실 방수리 장제무림을 국가 산림문화자산으로 지정한다고 밝혔다.

국가 산림문화자산은 나무, 자연물 등 산림 문화적으로 가치가 높은 산림 대상을 발굴해 관리할 목적으로 2014년부터 지정해 왔다. 현재까지 국가 산림문화자산으로 지정된 곳은 총 80개소다.

산림청은 국가 산림문화자산의 가치를 국민에게 널리 알리기 위해 내년부터 탐방로 정비, 편의시설 등을 조성하는 명소화 사업을 선별적으로 추진할 계획이다.

특히 올해 신규로 국가 산림문화자산에 이름을 올린 남산 소나무림을 복원·관리해 옛 모습을 되찾도록 한다는 복안이다.

남산 소나무림은 일제 강점기 당시 수난을 겪으며 생육환경 악화 등으로 점차 제 모습을 잃었다. 이에 산림청은 학계, 산림 전문가, 시민단체, 서울시 등과 함께 보전방안을 마련해 추진할 방침이다.

최병암 산림청장은 “일찍이 1992년 유엔은 ‘산림원칙성명’을 통해 산림의 문화·정신적 가치 구현을 제시했다”며 “우리는 예로부터 산, 숲과 혼연일체의 문화와 역사를 갖고 있었으며 산림청은 이러한 산림의 문화적 가치를 발굴·보전하기 위해 역량을 집중하겠다”라고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr