광주 서구, 지역사회 통합돌봄서비스 평가 ‘최우수상’ 수상

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 보건복지부에서 주관하는 2021년 지역복지사업 ‘지역사회 통합돌봄서비스 제공’ 부문 평가에서 2년 연속 ‘최우수상’을 수상했다고 15일 밝혔다.

서구는 지난해 통합돌봄추진단을 신설하는 한편, 75세 이상 어르신 의무방문을 통해 돌봄이 필요한 대상자를 선정, 지금까지 4000여명의 대상자에게 20만여건의 돌봄서비스를 제공해왔다.

특히 민간 전문기관과 협업을 통해 자체 개발한 ▲행복매니저앱 ▲AI복지사 ▲집중형 영양?운동중재 ▲24시안심출동 ▲정신질환자 사회기술훈련 지원 등은 서구만의 특화된 통합돌봄 프로그램으로써 독창적이고 효율적이라는 평가를 받고 있다.

또 서비스 대상자를 노인에서 장애인?정신질환자까지 확대해 주거·보건의료·요양·돌봄·일상생활지원·인공지능(AI) 시스템 등 총 31종의 통합돌봄서비스를 64개소의 민간기관(단체)과 협약을 통해 빈틈없이 촘촘하게 제공한 점이 돋보였다.

이 밖에도 병원(시설) 연계 55명, 병원 퇴원 93명, 시설 퇴소 13명 등이 지역사회에 복귀·정착할 수 있도록 총 913건의 통합돌봄서비스를 연계·지원해 의료비의 30%(1인 월 평균 40만원)를 절감하는 효과도 이뤄냈다.

서대석 서구청장은 “이번 수상은 지역사회통합돌봄 선도사업이 정착할 수 있도록 그동안 민·관이 함께 열심히 노력한 결과다”며 “앞으로도 돌봄이 필요한 지역주민들이 살던 곳에서 편안한 노후를 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

