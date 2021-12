시큐센, 신민규 이사…"과기정통부장관상 수상"

[아시아경제 유현석 기자] 보안기술 전문기업 시큐센 시큐센 232830 | 코넥스 증권정보 현재가 3,070 전일대비 65 등락률 -2.07% 거래량 50 전일가 3,135 2021.12.15 10:24 장중(20분지연) 관련기사 시큐센, ‘멀티모달 바이오인증 플랫폼’ 신한은행 오픈…"금융권 전반 서비스 확대"시큐센, 현대차증권 '마이데이터 시스템' 구축 사업 수주시큐센, 저축은행중앙회와 ‘바이오 전자서명’ 도입 계약 체결 close 은 과학기술정보통신부가 주최하고 한국정보보호산업협회가 주관하는 '2021 정보보호산업인의 밤’ 행사에서 정보보호산업 발전 유공자 시상에서 신민규 이사가 보안 개인 부문 과기정통부장관상을 수상했다고 15일 밝혔다.

한국정보보호산업협회가 주관한 '2021 정보보호산업인의 밤' 행사는 비대면 사회와 디지털 대전환속에서 정보보호 산업계의 협력과 성장을 도모하고 종사자 분들의 노고를 치하하고자 마련됐다.

수상자인 시큐센의 신민규 이사는 2000년 초반 PKI기반 인증서전자서명 기술 개발로 은행권 인터넷뱅킹을 실현한 전 국민이 사용하는 전자서명솔루션(XecureWeb)의 핵심 개발자다.

'2020년 전자서명법’ 개정에 따른 신기술전자서명 기술인 생체인식정보를 이용한 전자서명기술개발을 통해 보험업에서 그간 실현하지 못했던 계약자와 피보험자가 다른 경우 보험청약시 전자청약이 가능하도록 실현했다.

보험업에 생체정보를 이용한 전자서명 도입으로 전자청약시장의 혁신은 물론, 대국민 IT서비스 발전에 기여함으로써 국가정보보호 산업 발전에 기여한 공로에 높은 평가를 받았다.

신민규 이사는 “안정성과 신뢰성 있는 바이오전자서명을 제공하기 위해 오랜 기간 노력해 온 시큐센을 대표해 수상하게 되어 기쁘다”며 “정보보호의 중요성에 대한 사회적 공감대가 커지고 있는 만큼, 앞으로도 정보보호 산업 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 수상 소감을 밝혔다.?

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr