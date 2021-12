현대일렉트릭, 여가부 선정 '가족친화기업' 인증 획득

일·가정 양립 지원 위한 다양한 복지제도 등 좋은 평가 받아

[아시아경제 김흥순 기자] 현대중공업 그룹의 전력기기·에너지솔루션 계열사인 현대일렉트릭은 가족친화제도를 모범적으로 운영하는 기업으로 선정돼 여성가족부로부터 2021년 '가족친화기업' 인증을 받았다고 15일 밝혔다.

가족친화기업 인증은 근로자가 일과 가정생활을 조화롭게 병행할 수 있도록 다양한 제도와 사업을 운영하는 기업에 대해 심사 후 인증을 부여하는 제도다.

현대일렉트릭은 직원과 가족 모두 행복한 근무환경을 조성하기 위해 다양한 '워라밸(일과 삶의 균형)' 제도를 운영해 좋은 평가를 받았다. 근무시간 이후 컴퓨터가 강제로 종료되는 'PC오프(OFF)제'를 도입해 정시 퇴근 문화를 장려한 사례가 대표적이다.

임신·출산 여성 근로자를 지원하기 위해 다양한 제도도 운영하고 있다. '행복맘 패키지 플랜'을 통해 임신 시 필요한 물품을 구입할 수 있는 30만원 상당의 복지몰 포인트를 지원하고 출산 시에는 회복 지원금을 별도로 지급한다.

또 임신 초기에도 양보와 배려가 필요한 임산부임을 확인할 수 있도록 사원증 목걸이를 제공하고, 태아정기검진을 위한 유급반일휴가도 운영 중이다. 배우자 출산 휴가와 육아휴직, 육아기 단축근무제도도 자유롭게 활용할 수 있다. 이 밖에 자녀양육 지원을 위해 직장 어린이집을 운영 중이며 자녀 학자금과 유아교육 지원금, 장애 자녀 교육비 등도 지원한다.

현대일렉트릭 관계자는 "이번 가족친화기업 인증을 계기로 앞으로도 직원들의 근무환경 개선에 힘쓰고, 일과 가정이 모두 행복한 기업문화 조성을 위한 다양한 제도를 더욱 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

