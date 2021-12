KT, AI·메타버스·블록체인으로 디지털 바둑인구 확대 나선다

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 31,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 31,050 2021.12.15 08:55 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"KT, 올해 배당 1700원…20년전 약속 이행"[종합]"먹통인데 어쩌라고" 방역패스 첫날, 인증대란 자초한 정부 KT, '전자약' 뉴로시그마에 시리즈A 500만달러 투자 close 는 디지털 바둑산업 발전을 위해 한국기원, 지디넷코리아, 아티너스와 업무협약(MOU)을 체결하고 국내 바둑인구의 저변 확대 및 글로벌 문화 확산에 나선다고 15일 밝혔다.

4개 기관은 이번 MOU를 통해 ▲바둑인구 저변 확대 및 바둑산업 글로벌화를 위한 시장 개발 ▲블록체인 및 대체불가토큰(NFT)을 활용한 바둑콘텐츠 디지털자산 사업 추진 ▲인공지능(AI) 및 메타버스 등을 활용한 바둑 저변 확대를 위해 힘을 모으기로 했다.

이를 위해 KT는 AI, 메타버스, 블록체인, NFT 등의 기술협력과 안정정인 IT 인프라를 제공하며, 한국기원은 76년간 축적된 유명 국수들의 기보와 사진자료, 보도자료 등 원본 데이터를 제공한다. 아티너스는 블록체인 및 NFT 플랫폼 운영과 다양한 콘텐츠 확보를 통해 생태계를 확장할 예정이며, 지디넷코리아는 다양한 콘텐츠 수급과 홍보, 글로벌 문화 확산에 기여할 계획이다.

성원제 KT 강남서부법인고객본부장은 “바둑 산업 활성화를 위해 각 분야를 대표하는 4개 기관이 뭉쳤다”며 “KT의 ICT 및 디지털 플랫폼 역량으로 바둑 산업의 디지털 전환에 기여하겠다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr