백화점 '설 선물세트' 사전예약 시작 … "온라인 판매 강화"

품목 늘리고 판매기간도 확대

주요 백화점들이 내년 설 명절을 앞두고 선물세트 사전 예약판매에 들어간다. 코로나19 장기화로 올해 역시 비대면 선물 수요가 증가할 것으로 보고 사전예약 물량과 기간을 늘리고 온라인 판매도 강화했다.

롯데백화점은 17일부터 다음달 6일까지 설 선물세트 사전예약 판매를 한다고 15일 밝혔다.

사전예약 판매는 할인된 가격에 명절 선물을 구입할 수 있어 해마다 그 수요가 점점 증가하고 있다. 여기에 코로나 장기화로 명절 선물 수요는 계속 증가하고 있어 롯데백화점은 올해 설보다 30여개 품목을 추가로 구성하고 물량도 20∼40% 가량 늘려 준비했다.

사전예약 기간에는 축산, 과일, 수산, 건강·주류, 생필품·가공식품에서 총 200여가지 품목을 최대 60% 할인한다. 홈파티, 밀키트 수요가 높아진 점을 고려해 '한우 토마호크&티본스테이크 세트'와 '한우&울릉명이 세트' 등을 정상가에서 15% 가량 할인 판매하고, '황금사과·한라봉 혼합세트'는 35% 할인, 대량 구매가 많은 주류는 최대 70%까지 할인 폭을 높였다.

현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 74,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 16,215 전일가 74,700 2021.12.15 10:33 장중(20분지연) 관련기사 명품 '보복소비'에 … '연매출 1조' 백화점 일년새 2배로실적 믿고 기지개 펴는 백화점株현대백화점면세점, 소비자중심경영(CCM) 인증 획득 close 도 17일부터 압구정본점을 시작으로 24일부턴 전국 16개 점포와 공식 온라인몰 더현대닷컴에서 200여개 품목의 사전예약 판매를 시작한다. 명절 선물을 미리 준비하려는 고객들을 위해 사전예약 기간을 지난 설보다 일주일 이상 앞당기고 물량도 20% 이상 확대했다.

온라인과 모바일 애플리케이션을 통해 비대면 선물을 하는 고객에게는 최대 10% 할인 쿠폰과 적립금 혜택을 제공한다. 또 지난해 추석에 처음 도입해 고객들로부터 호평을 받은 비대면 안심 배송 서비스도 확대해 운영한다는 방침이다.

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 248,000 전일대비 500 등락률 -0.20% 거래량 8,628 전일가 248,500 2021.12.15 10:32 장중(20분지연) 관련기사 명품 '보복소비'에 … '연매출 1조' 백화점 일년새 2배로실적 믿고 기지개 펴는 백화점株[IPO돋보기] 신세계 '쓱닷컴'‥'눈 먼' 디지털혁신 '수수료갑질' 여전 close 백화점도 24일부터 다음달 13일까지 총 21일간 총 220여개 품목을 최대 60% 할인하는 설 선물 예약판매를 진행한다. 농수축산물 선물 한도 상향에 맞춰 10만원대 이상 프리미엄 상품을 지난 추석 때보다 15% 늘린 100여개 품목을 준비했다.

이보다 앞서 16일부턴 SSG닷컴에서도 백화점 선물세트를 선보인다. 비대면 구매 트렌드를 고려해 온라인 전용상품을 지난 설보다 약 30% 늘려 역대 최대 규모인 1500개 품목을 준비했다. 휴대전화 번호만 알면 손쉽게 선물을 보낼 수 있는 SSG닷컴 '선물하기' 서비스엔 최대 200명까지 한 번에 선물을 보낼 수 있는 기능도 추가했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr