LG 배터리에 재활용 니켈 쓴다

[아시아경제 최대열 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 698,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 701,000 2021.12.15 08:44 장시작전(20분지연) 관련기사 FOMC 앞두고 불확실성↑…코스피 3000 밑으로 하락 마감LG에너지솔루션-지멘스, 美 '얼티엄셀즈' 스마트팩토리 만든다포스코케미칼, 포항 양극재 공장 신설…2023년 국내 양산 13만t 체제 close 과 LG에너지솔루션은 북미 최대 배터리 재활용업체 라이사이클(Li-Cycle)에 600억원을 투자했다고 15일 밝혔다. 기존 배터리를 재활용해 배터리 핵심 원재료를 추출하는 데 전문적인 기술력을 갖고 있는 곳으로 최근 실시한 유상증자에 참여, 지분 2.6%를 확보했다.

지분 투자와 함께 2023년부터 10년간 니켈 2만t을 공급받는 장기계약도 맺었다. 배터리용량 80㎾h 정도를 쓰는 중형 전기차 30만대에 공급가능한 물량이다. 앞으로 공급받는 니켈은 배터리 생산과정에서 생기는 폐기물인 스크랩과 폐배터리에서 추출한 재활용 원료다.

이 회사는 추출과정에서 분진을 발생시키지 않고 폐수를 100% 재활용해 유해물질을 최소화하는 습식방식을 택하고 있어 환경친화적이라는 평을 듣는다. 미국·EU 등에서 생산과정 전반에 걸쳐 환경규제를 적용하는 만큼 선제적으로 대응할 수 있을 것으로 회사는 내다봤다.

LG에너지솔루션은 오는 2025년까지 전 세계 모든 사업장에서 자원 선순환 고리 체계를 갖춰나가기로 하고 다양한 재활용·재사용사업을 추진하고 있다. 앞서 LG와 미국 자동차업체 제너럴모터스(GM)간 합작법인 얼티엄셀즈는 배터리 제조과정에서 생기는 폐배터리 재활용을 위해 라이사이클과 협약을 맺고 올해부터 재활용 프로세스를 하기로 했었다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr