"호랑이 의상 입은 춘식이"…롯데카드, 한정판 '카카오뱅크 롯데카드' 사전예약

30일까지 사전예약

스타벅스 모바일 이용권 추첨 이벤트도

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 카카오뱅크와 함께 2022년 임인년 검은 호랑이의 해를 맞아 '춘식이' 콘텐츠를 활용한 한정판 '카카오뱅크 롯데카드'를 선보이고, 30일까지 사전예약을 받는다고 15일 밝혔다.

이번 한정판카드는 다가오는 임인년을 기념해, 호랑이 의상을 입은 춘식이 디자인을 적용한 것이 특징이다. 한정판카드는 춘식이 한정판 스티커 2매를 포함한 패키지 형태로 제공될 예정이다.

한정판카드 사전예약은 30일까지 롯데카드 로카 애플리케이션(앱)과 홈페이지에서 할 수 있다. 한정판카드를 사전예약하고 발급한 고객 2022명을 추첨해 스타벅스 카페라떼 모바일 이용권을 증정하는 이벤트도 진행한다.

한정판카드 판매는 내년 1월 1일부터 2월 28일까지 2개월 동안 카카오뱅크 앱에서 물량 소진 시까지 진행된다.

한편, 카카오뱅크 롯데카드는 스트리밍, 배달, 교통, 푸드, 쇼핑 업종 등에서 5% 특별 캐시백 혜택을 제공하고, 그 외 모든 가맹점에서 실적 조건 없는 0.5% 기본 캐시백 혜택을 제공해 카카오뱅크 주 이용고객인 2030 고객에게 큰 인기를 얻고 있다.

