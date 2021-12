산업부 2차관 "탄소중립 위해 천연가스 안정적 수급 필요"

박기영 차관, '액화천연가스(LNG) 직도입협회 출범식' 참석

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 탄소중립을 위한 국내 천연가스 업계의 역할을 당부했다.

박기영 산업통상자원부 2차관은 15일 '액화천연가스(LNG) 직도입협회 출범식'에 참석해 "탄소중립 이행과 글로벌 에너지 공급망 재편 과정에서 천연가스 등 에너지원의 수급이 중요해지고 있으며 민간 천연가스 직수입사들의 역할이 어느 때보다 중요하다"고 밝혔다.

그는 "원활한 탄소중립 이행을 위해 공급선 다변화 등을 통해 천연가스를 안정적으로 확보하고, 가스공사 등 기존 사업자와의 물량교환 등 다양한 협력이 필요하다"며 "그린수소 확산 이전 단계에서 추출수소, 블루수소 생산을 통한 수소경제 조기 정착 뿐 아니라 LNG 벙커링, LNG 냉열사업 등 천연가스를 활용한 다양한 신사업 발굴을 위한 노력해달라"고 강조했다.

LNG 직도입협회는 SK E&S, GS에너지, 포스코에너지 등 민간 천연가스 직수입사가 천연가스 직도입산업의 육성 및 진흥에 기여하기 위해 지난 6월 설립했다.

출범식에 이은 주제발표에서는 장우석 현대경제연구원 혁신성장연구실장이 '천연가스 산업 발전을 위한 제언'을 발표하고, 김성복 수소융합얼라이언스추진단장이 '2050 탄소중립 실현을 위한 수소경제와 천연가스 역할'에 대해 설명했다.

LNG 직도입협회는 "기업과 정부 간 소통을 강화하고 국가 에너지 수급 안정화 및 천연가스 산업 발전을 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

