이재명 "거리두기 재개" 주장에… 정의당 "국민 통제 거리두기 안돼"

"병상과 보건의료인력 확보, 손실보상 피해지원 집중할 때"



[아시아경제 나예은 기자] 여영국 정의당 총괄상임선대위원장이 이재명 더불어민주당 대선 후보가 사회적 거리두기 강화를 요구한 것에 대해 "거리두기로 국민을 통제하고, 영업시간을 제한하는 등 이전의 거리두기 방역으로 되돌아가서는 안된다"고 지적했다.

여 위원장은 15일 자신의 페이스북을 통해 "이 후보의 사회적 거리두기 강화 요청은 또 다시 국민을 통제하고 영업시간을 제한하는 방역을 하자는 것"이라며 "분명히 말씀드린다. 지금은 사회적 거리두기 강화보다 대통령 긴급명령으로 병상과 보건의료인력 확보, 손실보상 피해지원에 집중해야 할 때"라며 이같이 밝혔다.

이어 "지금 필요한 것은 벌어지고 있는 확산세를 면밀히 검토하고 대응책을 내놓는 것"이라며 "확진자는 당초 정부가 예측한 범위 내에서 발생하고 있다. 부족한 것은 중증환자 병상과 보건의료인력"이라고 말했다.

또 "문재인 대통령이 긴급명령권을 발동해 비상하게 대응할 때"라며 "거점별로 민간 병원을 코로나 전담 공공병원으로 전환하는 대통령 긴급명령을 요청한다"고 강조했다.

여 위원장은 "윤석열 국민의힘 대선후보가 말한 50조를 대선 후가 아니라 지금 당장 편성해 손실보상과 피해지원에 집중할 것을 정부에 요청한다"고 덧붙였다.

앞서 이 후보는 박찬대 선대위 수석대변인이 대독한 코로나19 비상 대응 긴급성명서를 통해 "국민의 희생과 정부의 총력 대응에도 우리는 다시금 중대한 위기에 직면했다"며 "일상 회복의 잠시 멈춤이 필요하다"고 주장했다.

그는 정부에 선제적인 비상시스템 가동을 촉구하며 사회적 거리두기 강화 조치, 거리두기 강화에 따른 국민 안심 대책 시행을 요구했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr