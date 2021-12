[아시아경제 이준형 기자] 배우 신현빈이 코로나19 확진 판정을 받았다고 소속사 유본컴퍼니가 14일 밝혔다.

신현빈은 13일 코로나19 확진자와 밀접 접촉 통보를 받은 후 PCR 검사를 받았다. 당시 보류 및 경계 판정을 받았지만 이후 재검사를 받은 결과 이날 확진 판정을 받았다.

신현빈은 올 9월 코로나19 2차 백신 접종을 마쳤다. 이후 정기적으로 코로나19 검사를 받으며 스케줄에 참여해왔다. 소속사 측은 "신현빈은 현재 건강상 이상은 없다"면서 "(다만) 예정된 스케줄을 모두 취소하고 방역당국 지침에 따르고 있다"고 말했다.

최근 배우, 예능인, 가수 등이 모이는 방송가 연말 시상식을 앞두고 확진자가 속출하고 있다. 가수 겸 방송인 유희열이 이달 11일 코로나19 확진 판정을 받았다. 유희열 밀접 접촉자로 분류된 방송인 유재석도 13일 확진 판정을 받았다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr