씨에스윈드는 14일 102억원 규모의 윈드타워 공급계약을 체결했다고 공시했다.

계약 상대방은 스웨덴의 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S사이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr