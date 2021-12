김 총리 "방역패스 시스템 장애로 국민 불편…진심으로 사과"(상보)

국무회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 방역패스 시행 첫 날 시스템 장애가 발생한 데 대해 14일 "국민 여러분들께 불편을 드린 점 진심으로 사과드린다"고 말했다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 국무회의를 주재하고 "특정시간에 사용자가 몰리면서 갑작스런 접속 부하로 인해, 백신접종이력을 확인할 수 있는 전자예방접종증명서 앱과 전자출입명부서 시스템 오류가 발생했다"며 이같이 사과했다.

정부는 다중이용시설에 대한 방역패스 계도기간을 마치고 전날부터 본격 시행했다. 위반시 벌칙이 적용되는데, 시행 첫 날 점심시간대에 접속자가 몰리면서 시스템 장애로 불편을 일으켰다.

김 총리는 "질병관리청 등 방역당국에서는 시스템을 조속히 안정화하고, 재발방지 조치를 철저히 해 달라"고 당부했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr