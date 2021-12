예스24, ‘해피뉴이북 with YES24 북클럽’ 기획전

서점 예스24(대표 김석환)가 전자책 구독 서비스 ‘북클럽’ 3주년을 기념해 14일부터 내년 1월9일까지 ‘해피뉴이북 with YES24 북클럽’ 기획전을 열고 ‘신규 회원 1+1개월 무료’ 혜택을 제공한다.

이번 기획전을 통해 북클럽 가입 이력이 없는 최초 가입자를 대상으로 이벤트 기간 동안 ‘55요금제’(5500원)와 ‘77요금제’(7700원) 신규 가입 시 두 달을 무료로 이용할 수 있는 혜택을 제공한다. 또한 이번 기획전에서는 선착순 100명에 한해 정가 19만8000원인 북클럽 3년 이용권을 50% 할인된 가격인 9만9000원에 최초로 선보인다.

다가오는 2022년을 맞아 독서 다짐을 남긴 참여자에게는 추첨을 통해 이번 달 새롭게 출시한 전자책 단말기 ‘크레마S’(두명)와 1000원 상당의 북클럽머니(300명)를 선물한다. 아울러 SNS에 ‘북클럽’ 관련 필수 해시태그와 함께 이번 기획전을 소개한 참여자에게도 추첨을 통해 BHC 뿌링클·콜라(다섯명), CU편의점 5000원 이용권(열명), 스타벅스 아메리카노 기프티콘(50명)을 지급한다.

이진구 예스24 북클럽사업 팀장은 “많은 독자분의 사랑과 관심에 힘입어 3주년을 맞게 돼 감사한 마음으로 다양한 혜택이 담긴 선물 같은 연말 기획전을 준비했다”며 “다가오는 2022년에도 독자분들이 일상 가까운 곳에서 쉽고 재미있게 독서 문화를 접할 수 있도록 다양한 서비스와 이벤트를 선보일 예정이다”고 밝혔다.

한편, 지난 2018년 론칭한 예스24 북클럽은 전 연령대가 고르게 즐길 수 있는 1만종 이상의 전자책 콘텐츠와 개인 맞춤형 도서 큐레이션 서비스를 통해 약 40만명에 달하는 누적 가입자를 확보하며 좋은 반응을 얻고 있다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr