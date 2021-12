정은보 "사전 예방적 회계감독 강화...인센티브 부여 감사인 지정제도 고려"

[아시아경제 박지환 기자] 정은보 금융감독원장이 14일 상장 기업 및 회계법인에 대한 회계 감독과 관련 사전 예방적 감독을 강화하는 기본 원칙을 유지하면서 사후적 감독과의 조화와 균형을 도모하겠다고 강조했다. 특히 감사품질이 높은 회계법인에는 더 많은 회사가 지정될 수 있도록 인센티브 부여방식으로 감사인 지정제도를 개선할 뜻도 내비쳤다.

정 원장은 이날 서울 여의도 켄싱턴 호텔에서 열린 회계법인 최고경영자(CEO) 간담회에서 이같이 밝혔다. 간담회에는 김영식 한국공인회계사회 회장을 비롯해 윤훈수 삼일회계법인 대표, 김교태 삼정회계법인 대표, 박용근 한영회계법인 대표, 홍종성 안진회계법인 대표, 김명철 삼덕회계법인 대표, 조승호 대주회계법인 대표, 남기봉 한울회계법인 대표, 김병익 우리회계법인 대표 등이 참석했다.

이날 정 원장은 기본적인 상장기업 및 회계법인 등에 대한 회계감독 방향에 대해 법과 원칙에 따르면서 사전적 감독과 사후적 감독 간 조화와 균형을 도모하겠다는 뜻을 밝혔다. 정 원장은 "리스크 취약 부문에 대한 선제적 대응을 위한 사전적 회계감독이 이뤄질 수 있도록 등록 회계법인의 품질관리 수준 등을 고려해 감리주기와 범위를 탄력적으로 운용할 것"이라고 강조했다. 이와 함께 감사품질이 높은 회계법인에게는 더 많은 회사가 지정될 수 있도록 인센티브 부여방식으로 지정제도를 개선하겠다고 언급했다.

신외감법 시행과정에서 발생한 기업 부담을 줄여주기 위한 제도적 보완책도 추진할 예정이다. 금감원은 동일군 내 감사인 재지정 요청권 부여 등 지정감사 확대에 따른 기업 부담 완화 방안을 검토할 계획이다. 이와 함께 외부감사 부담의 경감을 위해 최근 국제적으로 논의되고 있는 소규모 기업용 회계감사기준의 도입도 언급했다.

정 원장은 "ESG(환경·사회·지배구조) 관련 기업의 사회적 책임에 대한 논의와 인증에도 선제적으로 대응할 계획"이라며 "국제지속가능성기준위원회(ISSB)가 마련 중인 지속가능성 재무공시 기준 등 추후 국제적 논의 동향에 따라 공시기준 마련 등을 차질 없이 준비해 나가겠다"고 강조했다.

정 원장은 "자본시장의 문지기(gatekeeper)로서 회계의 사회적·공공적 가치를 더욱 제고하고 피감사회사의 성장과 함께 상생(win-win)할 수 있는 회계문화 조성에 노력해달라"고 주문했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr