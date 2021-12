출범 1주년 맞은 LG AI연구원, '엑사원' 공개…초거대 AI 생태계 확장 예고

[아시아경제 정현진 기자]구광모 LG 회장의 미래 신사업 ‘핵심 병기’인 LG AI연구원이 초거대 인공지능(AI) ‘엑사원(EXAONE)’을 전격 공개하고 글로벌 초거대 AI 생태계 확장을 예고했다. ‘상위 1% 수준의 전문가 AI’를 적극 활용해 LG 전 계열사 사업에 적용하는 것을 시작으로 글로벌 파트너사와 연합해 활용처를 확대하고 결과적으로는 초거대 AI를 대중화하는 것을 목표로 세웠다.

LG AI연구원은 14일 설립 1주년을 맞아 온라인으로 진행한 ‘LG AI 토크 콘서트’에서 엑사원을 공개하고 주요 연구 성과와 향후 계획을 발표했다. 초거대 AI는 인간의 뇌 구조와 유사하게 설계돼 인간처럼 사고·학습·판단할 수 있는 AI이며, 엑사원은 ‘인간을 위한 전문가 AI(EXpert Ai for everyONE)’라는 의미를 담고 있다. LG AI연구원은 지난 5월부터 초거대 AI를 연구해왔다.

엑사원은 국내 최대인 약 3000억개의 파라미터(AI가 딥러닝을 통해 학습한 데이터가 저장되는 곳)를 보유하고 있으며 언어, 이미지, 영상에 이르기까지 인간의 의사 소통과 관련된 다양한 정보를 습득하고 다룰 수 있는 멀티 모달리티 능력을 갖췄다. 멀티 모달 AI 기술이 고도화되면 AI가 데이터를 습득해 이해하는 수준을 넘어 추론하고 시각과 청각 등 감각 영역을 넘나드는 창조적 생성을 할 수 있다.

LG AI연구원은 초거대 AI인 엑사원을 제조·연구·교육·금융 등 사실상 모든 분야에서 상위 1% 수준의 전문가 AI로 활약할 수 있도록 만든다는 계획이다. 이를 3단계에 걸쳐 글로벌 초거대 AI 생태계 조성하겠다는 것이다. 우선 엑사원을 사용할 수 있는 통로인 오픈 API를 LG 계열사들에 공개해 전자·화학·통신 등 LG 사업 전반에 초거대 AI를 적용할 수 있도록 했다. 이미 LG 계열사들은 챗봇의 고도화, 신소재·신물질 발굴 등에 엑사원을 적용하고 있다. LG AI연구원 관계자는 "기존 AI와 달리 엑사원은 스스로 문헌을 읽고 분석한 뒤 데이터 베이스를 구축, 고급 인력들이 단순 작업이 아닌 더 가치 있는 일에 시간을 집중할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

이후 LG AI연구원은 금융· 패션·유통·교육 등 다양한 글로벌 파트너사와 함께 연합을 결성해 초거대 AI 활용 영역을 넓혀 나갈 계획이다. LG AI연구원은 이 과정에서 가장 중요한 데이터 보안 문제를 해결하기 위해 ‘엑사원 튜닝’이라는 알고리즘도 자체적으로 개발했다. AI연구원은 궁극적으로 초거대 AI를 일부 기업이 독점하는 것이 아니라 일반 대중에까지 공개하는 대중화를 통한 상생 환경 구축 방안도 검토하고 있다.

LG의 대표적인 미래 신사업으로 꼽히는 LG AI연구원은 구 회장의 적극적인 지원하에 지난해 12월 출범, 향후 3년간 2000억원을 투입해 기술을 개발하고 2023년까지 그룹 내 AI 전문가를 1000명 선까지 늘리겠다는 목표를 세운 상태다.

