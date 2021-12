위메이드, 블록체인 프롭테크 스타트업 '카사'에 전략적 투자

[아시아경제 강나훔 기자] 위메이드는 블록체인 기반 프롭테크(prop-tech) 스타트업 카사(Kasa)에 전략적 투자를 단행했다고 14일 밝혔다. 프롭테크란 부동산(property)에 기술(technology)을 접목했다는 의미다.

카사는 소액으로 상업용 빌딩에 투자할 수 있는 블록체인 기반 디지털 부동산 수익증권(DABS·댑스) 거래 플랫폼이다. 5000원을 투자하면 댑스 1주를 가질 수 있으며, 투자자는 보유량에 따라 분기별 배당수익을 받는다. 매각 시 시세차익 효과도 얻을 수 있다.

2018년 4월 출범한 카사는 2019년 12월 금융위원회가 지정하는 '혁신금융서비스'로 정식 인가를 획득하기도 했다. 지난해 11월 1호 건물 '역삼 런던빌'을 시작으로 최근 3호 건물 '역삼 한국기술센터'까지 공모를 마쳤다.

최근 싱가포르 통화청으로부터 수익증권 공모 및 2차 거래 라이센스를 모두 획득했고, 내년 상반기 중으로 싱가포르에도 거래소를 설립할 계획이다. 카사는 싱가포르 진출을 발판으로 대표적인 글로벌 프롭테크 스타트업으로 성장하겠다는 목표다.

장현국 위메이드 대표는 “댑스는 대체불가능토큰(NFT)와 더불어 모든 실물 자산의 미래가 될 것"이라며 "이번 투자를 통해 두 회사의 블록체인 사업에서 포괄적인 시너지를 기대한다"고 밝혔다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr